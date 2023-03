Jeunes médiateurs Musée du Luxembourg Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Jeunes médiateurs Musée du Luxembourg, 13 mai 2023, Paris. Jeunes médiateurs Samedi 13 mai, 19h30 Musée du Luxembourg Entrée libre dans la limite des places disponibles. Dernière entrée 23h30 Jeunes médiateurs Les étudiants de l’Université Paris-Dauphine se sont préparés pour devenir médiateurs d’un jour. Postés devant leurs œuvres préférées, ils attendent vos questions et partagent avec vous leurs connaissances et leurs coups de cœur ! Musée du Luxembourg 19 rue de Vaugirard 75006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France 01 40 13 62 00 http://www.museeduluxembourg.fr En transports en commun : * RER : ligne B, arrêt Luxembourg (sortie Jardin du Luxembourg) * Métro : ligne 4, arrêt Saint Sulpice ; ligne 10, arrêt Mabillon * Bus : lignes 58, 84, 89, arrêt Luxembourg ; lignes 63, 70, 87, 86, 93, arrêt Saint Sulpice En voiture : * Parking Marché Saint-Germain : accès par la rue Lobineau, Paris 6e (90 places) * Parking Place Saint Sulpice, Paris 6e En Vélib’ : Stations n° 6009, 6030, 6017. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 Claude Monet (1840-1926), Portrait de Léon Monet (détail), 1874 © Collection particulière

