« Journée du bénévole » du champ social et de l’accessibilité Musée du Louvre Paris, 18 janvier 2024, Paris.

« Journée du bénévole » du champ social et de l’accessibilité 18 et 19 janvier 2024 Musée du Louvre Entrée libre, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T09:30:00+01:00 – 2024-01-18T11:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T14:30:00+01:00 – 2024-01-19T16:30:00+01:00

Ces journées s’adressent à tous les bénévoles accompagnant des publics du champ social et ou en situation de handicap, qui souhaitent s’engager dans des projets de visites en groupe et faire découvrir les riches collections du Louvre à des visiteurs peu familiers des musées.

La Fondation RATP et le musée du Louvre offrent :

– Six visites découvertes menées par des conférenciers du musée

– 150 cartes d’adhésion CLEF

– Des formations

Cette offre est réservée aux encadrants qui ne sont pas déjà relais du Louvre et ne possèdent pas déjà de cartes d’adhésion du musée.

Jeudi 18 janvier

9h30 : Le département des arts de l’Islam

Éléments d’architecture, objets d’ivoire, de pierre, de métal, de verre ou de céramique, textiles et tapis, art du livre… De l’Espagne à l’Inde, un voyage dans les différentes régions du monde islamique.

11h30 : Les grands chefs-d’œuvre

La Joconde, la Vénus de Milo, le Sacre de Napoléon… Ces œuvres majeures incontournables de l’histoire de l’art constituent un parcours idéal pour une première visite au musée.

14h30 : Aux origines Jeux Olympiques

Un voyage dans les collections d’antiquités grecques pour découvrir et comprendre les origines des Jeux olympiques.

Vendredi 19 janvier

9h30 : Les grands chefs-d’œuvre

La Joconde, la Vénus de Milo, la Liberté guidant le Peuple…Ces œuvres majeures et incontournables de l’histoire de l’art constituent un parcours idéal pour une première visite au musée.

11h30 : Les antiquités égyptiennes

Partez en voyage au pays des pharaons et des pyramides et partagez la vie quotidienne des Egyptiens de l’Antiquité : l’écriture, les rites funéraires, les dieux et déesses, le Nil et ses ressources…

14h30 : Atelier « carnet de voyage »

Crayon à la main, partez dans les salles du musée découvrir l’histoire du palais, son architecture et ses œuvres.

Musée du Louvre 34 Quai François Mitterrand 75058 Paris CEDEX 01 Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Île-de-France 01 40 20 85 12 https://www.louvre.fr/visiter/venir-en-groupe/groupes-du-champ-social https://www.facebook.com/museedulouvre;https://www.instagram.com/museelouvre/;https://twitter.com/museelouvre;https://www.youtube.com/user/louvre;https://www.pinterest.fr/museedulouvre/;https://fr.linkedin.com/company/musee-du-louvre [{« type »: « email », « value »: « Journeesdubenevole@louvre.fr »}] Le musée du Louvre est l’un des plus grand espace d’exposition artistique au monde.

Il est situé dans l’ancien palais royal du Louvre, dans le 1er Arrondissement de Paris. Ses collections contiennent de l’art européen du Moyen Âge à 1848, mais aussi de l’art des civilisations antiques méditerranéennes et des civilisations islamiques médiévales ou modernes. EN MÉTRO : Lignes 1 et 7, station « Palais-Royal / Musée du Louvre » Ligne 14, station « Pyramides » EN BUS N° 21, 27, 39, 67, 68, 69, 72, 74, 85, 95 EN VOITURE : Un parc de stationnement dont l’entrée se situe au 1 avenue du Général-Lemonnier, ouvert tous les jours de 7 h à 23 h, et accessible par la galerie commerciale du Carrousel du Louvre. Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d’un tarif réduit en se rendant à l’espace « Assistance » du musée du Louvre, situé sous la Pyramide. Retrouvez les tarifs. EN VÉLIB’ OU VÉLO : Les stations Vélib’ les plus proches : N°1015 : 2, place A. Malraux N°1023 : 165, rue Saint-Honoré N°1014 : 5, rue de l’Échelle N°1013 : 186, rue Saint-Honoré Des emplacements pour stationner les vélos sont disponibles devant l’École du Louvre, à proximité de la porte des Lions.

Visite guidée Découverte