En 2023, étudiants et lycéens, mêlons nos regards ! Et notamment avec les étudiants. Le temps des nocturnes du vendredi 10 février et du 7 avril, le musée du Louvre invite les étudiants de tous les horizons à effectuer des médiations auprès des publics en faisant vivre les œuvres du musée sous l’angle de leur spécialité. Y participeront notamment les élèves de l’Ecole du Louvre, l’Ecole des Arts appliqués Duperré, la faculté de Médecine et l’Association étudiante La Prisée de la Sorbonne… Ce moment privilégié de rencontre entre les étudiants et le public est l’occasion pour eux de transmettre leur passion, leur regard, leur sensibilité de façon créative et décalée. Venez les rencontrer et laissez-vous surprendre !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T19:00:00+01:00

2023-02-10T21:30:00+01:00

