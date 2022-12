Sortie loisirs : Les chefs d’œuvres du Louvre pour les ados – visite guidée Musée du Louvre Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sortie loisirs : Les chefs d’œuvres du Louvre pour les ados – visite guidée Musée du Louvre, 28 janvier 2023, Paris. Sortie loisirs : Les chefs d’œuvres du Louvre pour les ados – visite guidée Samedi 28 janvier 2023, 10h00 Musée du Louvre

Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur inscription en ligne Musée du Louvre 99 rue de Rivoli Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris 75001 Île-de-France Les sorties 11-15 et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Samedi 28 janvier 2023, sortie Les chefs d’oeuvres du Louvre expliqués aux ados-visite guidée en matinée sur réservation Tarif 1 Une visite animée par un guide conférencier spécialisé qui permettra aux jeunes de découvrir et de comprendre les œuvres incontournables du musée du Louvre, de l’antiquité jusqu’au 19ème siècle. Lors de ce parcours guidé, les ados verront les œuvres les plus incontournables du Louvre. Notamment la Victoire de Samothrace, La Joconde, la Vénus de Milo, la Liberté guidant le peuple, le Sacre de Napoléon…

Une visite passionnante au rythme des ados, au cours de laquelle les jeunes découvriront non seulement les œuvres célèbres, mais ils vont apprendre à repérer dans un tableau ses éléments historiques, à comprendre le message qu’a voulu faire passer le peintre (ou le commanditaire du tableau).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T10:00:00+01:00

2023-01-28T16:00:00+01:00 ©Musée du Louvre

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée du Louvre Adresse 99 rue de Rivoli Quartier Saint-Germain-l'Auxerrois Ville Paris Age minimum 11 Age maximum 15 lieuville Musée du Louvre Paris

Musée du Louvre Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Sortie loisirs : Les chefs d’œuvres du Louvre pour les ados – visite guidée Musée du Louvre 2023-01-28 was last modified: by Sortie loisirs : Les chefs d’œuvres du Louvre pour les ados – visite guidée Musée du Louvre Musée du Louvre 28 janvier 2023 Musée du Louvre Paris Paris

Paris