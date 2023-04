Visite guidée de l’exposition « Paysage. Fenêtre sur la nature » Musée du Louvre-Lens Lens Catégories d’évènement: Lens

Pas-de-Calais

Visite guidée de l’exposition « Paysage. Fenêtre sur la nature » Musée du Louvre-Lens, 13 mai 2023, Lens. Visite guidée de l’exposition « Paysage. Fenêtre sur la nature » Samedi 13 mai, 18h00, 18h30 Musée du Louvre-Lens Réservation le jour même, sur place, dans la limite des places disponibles. Qu’est-ce qu’un paysage ? Est-ce une fenêtre ouverte sur le monde ? Sous l’angle artistique, abordez cette question avec un guide-conférencier du musée, et explorez les étapes de construction du paysage par les artistes, de la nature à l’atelier. Une plongée fascinante dans les différentes représentations de l’environnement, du plus petit croquis jusqu’au gigantesque panorama, de la figuration à l’abstraction.

Visites de 18h à minuit.

Durée : 1h. Musée du Louvre-Lens 99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 18 62 62 http://www.louvrelens.fr https://www.facebook.com/MuseeLouvreLens/;https://www.instagram.com/louvrelens/;https://twitter.com/MuseeLouvreLens;https://www.youtube.com/user/LeLouvreLens Sur un ancien carreau de mine, au cœur d’un parc paysager de 20 hectares, le bâtiment de verre et de lumière dessiné par les architectes japonais de l’agence Sanaa abrite les collections prestigieuses du Louvre et révèle la vie secrète des œuvres. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:30:00+02:00

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 ©Frédéric Iovino

Détails Catégories d’évènement: Lens, Pas-de-Calais Autres Lieu Musée du Louvre-Lens Adresse 99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France Ville Lens Departement Pas-de-Calais Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Musée du Louvre-Lens Lens

Musée du Louvre-Lens Lens Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lens/

Visite guidée de l’exposition « Paysage. Fenêtre sur la nature » Musée du Louvre-Lens 2023-05-13 was last modified: by Visite guidée de l’exposition « Paysage. Fenêtre sur la nature » Musée du Louvre-Lens Musée du Louvre-Lens 13 mai 2023 Lens Musée du Louvre-Lens Lens

Lens Pas-de-Calais