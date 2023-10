Cet évènement est passé Visites guidées de la Galerie du temps Musée du Louvre-Lens Lens Catégories d’Évènement: Lens

Pas-de-Calais Visites guidées de la Galerie du temps Musée du Louvre-Lens Lens, 13 mai 2023, Lens. Visites guidées de la Galerie du temps Samedi 13 mai, 17h45 Musée du Louvre-Lens Pendant une heure, les visiteurs se laissent guider par un guide-conférencier du musée dans l’espace unique de la Galerie du temps. Un voyage dans le temps, au cœur des civilisations, pour un aperçu sans pareil de 5 000 ans d’histoire de l’art. Pour la Nuit des musées, le public peut découvrir une sélection d’œuvres évoquant la nature, les astres et le passage du temps !

Pour tous, à partir de 8 ans

De 17h45 à 00h45

1h Musée du Louvre-Lens 99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 18 62 62 http://www.louvrelens.fr https://www.facebook.com/MuseeLouvreLens/;https://www.instagram.com/louvrelens/;https://twitter.com/MuseeLouvreLens;https://www.youtube.com/user/LeLouvreLens Sur un ancien carreau de mine, au cœur d’un parc paysager de 20 hectares, le bâtiment de verre et de lumière dessiné par les architectes japonais de l’agence Sanaa abrite les collections prestigieuses du Louvre et révèle la vie secrète des œuvres. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:45:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

