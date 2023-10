Cet évènement est passé Lectures kamishibaï Musée du Louvre-Lens Lens Catégories d’Évènement: Lens

Pas-de-Calais Lectures kamishibaï Musée du Louvre-Lens Lens, 13 mai 2023, Lens. Lectures kamishibaï Samedi 13 mai, 17h00, 18h00, 19h00 Musée du Louvre-Lens Dans la limite des places disponibles À chaque rendez-vous, les tout-petits découvrent un nouveau kamishibai,

petit théâtre éphémère pour se laisser bercer, avant d’aller dormir, par une douce histoire en lien avec la nature. Pour les enfants de 2 à 6 ans accompagnés d’un adulte

À 17h, 18h, 19h

Musée du Louvre-Lens 99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 18 62 62

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:30:00+02:00

©Musée du Louvre-Lens

