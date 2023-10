Cet évènement est passé Pologne Musée du Louvre-Lens Lens Catégories d’Évènement: Lens

Cette convention entraîne l'arrivée massive de travailleurs polonais en France et plus particulièrement dans le bassin minier du nord du pays. Pour commémorer cet événement marquant pour l'identité du territoire, le musée du Louvre-Lens propose une grande rétrospective sur la peinture polonaise du 19ème siècle, en association avec le Musée national de Varsovie.

