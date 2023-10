Cet évènement est passé Week-end d’ouverture de Parc en fête Musée du Louvre-Lens Lens Catégories d’Évènement: Lens

Pas-de-Calais Week-end d’ouverture de Parc en fête Musée du Louvre-Lens Lens, 6 juillet 2019, Lens. Week-end d’ouverture de Parc en fête 6 juillet et 26 août 2019 Musée du Louvre-Lens gratuit Pour ce week-end événementiel, nous vous invitons à découvrir toutes les activités disséminées dans le parc. En partenariat avec Lille 3000, Euralens et la Ville de Lens, nous vous proposons un panel d’animations et de défis tels qu’un concert d’harmonies, une projection de cinéma de plein air, des démonstrations participatives autour de gladiateurs antiques, mais aussi une partie de mikado géant, autour de l’œuvre artistique de Charlotte Lanselle. Musée du Louvre-Lens 99 Rue Paul Bert, 62300 Lens Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.18.62.62 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-06T14:00:00+02:00 – 2019-07-06T18:00:00+02:00

