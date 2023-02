Musée du Louvre – Exposition Splendeurs des Oasis d’Ouzbékistan MUSEE DU LOUVRE, 6 février 2023, PARIS.

Musée du Louvre – Exposition Splendeurs des Oasis d’Ouzbékistan MUSEE DU LOUVRE. Un spectacle à la date du 2023-02-06 (2023-02-06 au ) 09:30. Tarif : 18.6 à 18.6 euros.

Accès réservé par la Pyramide Billet horodaté; entrée valable 1/2 heure, temps de visite libre. La réservation d’un créneau horaire est obligatoire, y compris pour les bénéficiaires de la gratuité. Pour les gratuités, billet d’entrée à réserver à l’avance ou sur place.Fermeture le mardi, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.L’accès aux collections permanentes est gratuit le 14 juillet.La gratuité d’accès aux collections permanentes du musée du Louvre et au musée Eugène-Delacroix est accordée, sur présentation d’un justificatif en cours de validité, pour :- les moins de 18 ans- les jeunes de 18 à 25 ans résidents dans l’un des pays de l’Espace Economique Européen- les enseignants titulaires du Pass Éducation en cours de validité et portant le cachet de l’Etablissement – les enseignants en histoire des arts, histoire de l’art, arts plastiques, arts appliqués, en activité, sur présentation d’un justificatif mentionnant la matière enseignée- les artistes plasticiens affiliés à la Maison des Artistes (sur présentation de la carte d’adhérent à la Maison des Artistes comportant la vignette de l’année en cours ou de l’attestation d’affiliation à la sécurité sociale des artistes plasticiens) et à l’AIAP (Association internationale des arts plastiques)- les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires des minima sociaux (justificatif daté de moins d’un an)- les visiteurs handicapés et leur accompagnateur.Le billet donne accès aux collections permanentes du Musée du Louvre & du Musée Delacroix, et aux expositions temporaires (dans la limite des places disponibles):ExpositionLes Choses, Une histoire de la nature morte12 octobre 2022 – 23 janvier 2023L’exposition revisite le genre de la nature morte, dans la perspective de cet éternel dialogue entre les artistes du passé et ceux du présent. À la faveur de l’attachement que nous leur portons, c’est aussi notre relation avec les biens matériels qui est racontée. Des haches préhistoriques au ready-made de Duchamp en passant par Chardin et Manet, toute l’histoire de l’art est revisitée. Attention, si vous choisissez le mode d’obtention retrait magasin, le billet doit être impérativement retiré dans l’un de nos points de retrait et non au musée.Seuls les bagages de type cabine peuvent dorénavant accéder aux espaces du musée du Louvre. Renseignements: 01 40 20 53 17 Musée du Louvre

Votre billet est ici

MUSEE DU LOUVRE PARIS 162 Rue de Rivoli Paris

Accès réservé par la Pyramide Billet horodaté; entrée valable 1/2 heure, temps de visite libre.



La réservation d’un créneau horaire est obligatoire, y compris pour les bénéficiaires de la gratuité.

Pour les gratuités, billet d’entrée à réserver à l’avance ou sur place.



Fermeture le mardi, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.

L’accès aux collections permanentes est gratuit le 14 juillet.

La gratuité d’accès aux collections permanentes du musée du Louvre et au musée Eugène-Delacroix est accordée, sur présentation d’un justificatif en cours de validité, pour :

– les moins de 18 ans

– les jeunes de 18 à 25 ans résidents dans l’un des pays de l’Espace Economique Européen

– les enseignants titulaires du Pass Éducation en cours de validité et portant le cachet de l’Etablissement

– les enseignants en histoire des arts, histoire de l’art, arts plastiques, arts appliqués, en activité, sur présentation d’un justificatif mentionnant la matière enseignée

– les artistes plasticiens affiliés à la Maison des Artistes (sur présentation de la carte d’adhérent à la Maison des Artistes comportant la vignette de l’année en cours ou de l’attestation d’affiliation à la sécurité sociale des artistes plasticiens) et à l’AIAP (Association internationale des arts plastiques)

– les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires des minima sociaux (justificatif daté de moins d’un an)

– les visiteurs handicapés et leur accompagnateur.

Le billet donne accès aux collections permanentes du Musée du Louvre & du Musée Delacroix, et aux expositions temporaires (dans la limite des places disponibles):

Exposition

Les Choses, Une histoire de la nature morte

12 octobre 2022 – 23 janvier 2023

L’exposition revisite le genre de la nature morte, dans la perspective de cet éternel dialogue entre les artistes du passé et ceux du présent. À la faveur de l’attachement que nous leur portons, c’est aussi notre relation avec les biens matériels qui est racontée. Des haches préhistoriques au ready-made de Duchamp en passant par Chardin et Manet, toute l’histoire de l’art est revisitée.



Attention, si vous choisissez le mode d’obtention retrait magasin, le billet doit être impérativement retiré dans l’un de nos points de retrait et non au musée.

Seuls les bagages de type cabine peuvent dorénavant accéder aux espaces du musée du Louvre.

Renseignements: 01 40 20 53 17

. EUR18.6 18.6 euros

Votre billet est ici