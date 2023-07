Nouveau parcours de visite au Musée du Loup Musée du Loup Le Cloître-Saint-Thégonnec, 17 septembre 2023, Le Cloître-Saint-Thégonnec.

Nouveau parcours de visite au Musée du Loup Dimanche 17 septembre, 14h00 Musée du Loup Visite libre et gratuite

Le Musée du loup, vous fera découvrir cet animal, inspirant si différent du grand méchant loup des contes et légendes. Il est doté d’un nouveau parcours de visite, de nouvelles ambiances et d’un nouveau ton. Il contribue à une meilleure connaissance du loup et de son histoire.

En 1h30, il est possible de découvrir la vie du loup et également l’extraordinaire ensemble de traditions tournant autour de cet animal fascinant. Sa façon de vivre, sa biologie, la protection des espèces, mais aussi le loup à travers les contes ou la littérature enfantine, l’imaginaire. Le Musée dresse un portrait complet du mammifère et prédateur. Suivant un parcours très original, vous pourrez côtoyer des loups naturalisés et vous informer à travers différents supports pédagogiques.

Musée du Loup 2 rue du calvaire, 29410, Le Cloître Saint-Thégonnec Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Finistère Bretagne 0298797345 http://www.museeduloup.fr/ https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-du-Loup-334097383354559/;https://twitter.com/musee_du_loup Au pied des Monts d’Arrée, le Musée du Loup, unique en France, vous fera découvrir cet animal fascinant si différent du grand méchant loup des contes et légendes.

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

