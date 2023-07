Levée d’écorce traditionnelle de chêne-liège et balade ludique Musée du liège Mézin, 2 août 2023, Mézin.

Mézin,Lot-et-Garonne

Traditionnelle levée d’écorce de chêne-liège et balade ludique avec le CEDP 47 pour une découverte de la forêt (3,5km)..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 12:30:00. EUR.

Musée du liège Rue du Puits Saint Come

Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Traditional cork-oak bark removal and fun walk with CEDP 47 to discover the forest (3.5km).

Descortezado tradicional del alcornoque y paseo lúdico con el CEDP 47 para descubrir el bosque (3,5 km).

Traditionelles Abheben der Rinde von Korkeichen und spielerischer Spaziergang mit dem CEDP 47 zur Entdeckung des Waldes (3,5 km).

