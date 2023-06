Visite libre ou guidée sur la fabrication ancestrale du bouchon de liège Musée du liège et du bouchon Port-la-Nouvelle, 16 septembre 2023, Port-la-Nouvelle.

Visite libre ou guidée sur la fabrication ancestrale du bouchon de liège 16 et 17 septembre Musée du liège et du bouchon Gratuit. Entrée libre. Visite guidée samedi et dimanche : 10h et 15h.

Le musée du liège et du bouchon, qui a reçu le label « Musée de France », retrace l’histoire d’une activité qui a profondément marqué le village de Mézin, ainsi que l’ensemble du territoire de l’Albret aux XIXe et XXe siècles : l’exploitation du chêne-liège et l’industrie du bouchon.

Grâce à une muséographie dynamique, les visiteurs découvrent tout au long du parcours une collection unique en France, composée d’outils, de machines et de fonds photographiques qui témoignent d’un savoir-faire, mais aussi d’une histoire économique et sociale. Du chêne-liège au bouchon, le musée retrace toutes les étapes de la fabrication, de la commercialisation et de l’acheminement du bouchon à travers les siècles.

L’exposition met également en valeur les nombreuses propriétés et utilisations du liège, un matériau naturel aux multiples facettes, utilisé dans des domaines insoupçonnés.

Musée du liège et du bouchon 2 rue du Puits Saint-Côme, 47170 Mézin Port-la-Nouvelle 11210 Aude Occitanie Le musée du liège et du bouchon de Mézin est un établissement public communal.

Fondé en 1983 par des bouchonniers et des mézinais, il dévoile l’histoire inédite d’une industrie qui s’est développée à Mézin, autour du liège et du bouchon entre le XVIIIe et le XXe siècle.

