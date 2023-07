Visites guidées du Musée du liège et du bouchon Musée du Liège et du bouchon Mézin, 10 juillet 2023, Mézin.

Mézin,Lot-et-Garonne

Découvrez le musée et ses collections au travers d’une visite guidée avec démonstrations du fonctionnement des machines pour en apprendre plus sur la fabrication des bouchons par les bouchonniers de l’Albret au XIXème et XXème siècle !

Visites guidées tous les lundis à 16h30 du 10 juillet au 28 août.

Durée : 1h environ.

2023-07-10 fin : 2023-08-28 . EUR.

Musée du Liège et du bouchon Rue du Puits Saint Côme

Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Discover the museum and its collections on a guided tour, with demonstrations of how the machines worked, to learn more about how corks were made by Albret corkmakers in the 19th and 20th centuries!

Guided tours every Monday at 4.30pm from July 10 to August 28.

Duration: approx. 1 hour

Descubra el museo y sus colecciones en una visita guiada con demostraciones del funcionamiento de las máquinas y descubra cómo fabricaban los corchos los corcheros de Albret en los siglos XIX y XX

Visitas guiadas todos los lunes a las 16.30 h del 10 de julio al 28 de agosto.

Duración: 1 hora aproximadamente

Entdecken Sie das Museum und seine Sammlungen bei einer Führung mit Demonstrationen der Funktionsweise der Maschinen und erfahren Sie mehr über die Herstellung von Korken durch die Korkarbeiter des Albret im 19. und 20. Jahrhundert!

Führungen jeden Montag um 16:30 Uhr vom 10. Juli bis 28. August.

Dauer: ca. 1 Stunde

