[P’TITE FABRIQUE] Spectacle pour les tout-petits au Musée du Léon à Lesneven Musée du Léon Lesneven, 31 janvier 2024, Lesneven.

Lesneven Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 17:00:00

fin : 2024-01-31 18:00:00

.

Spectacle « Moi, Emois »

de Christelle Philippe

Les P’tites Fabriques ont la chance d’accueillir un spectacle en cours de création grâce à Christelle Philippe et la compagnie Les Voyageurs immobiles ! Le bel objectif de cette nouvelle création : explorer les émotions des tout-petits. La joie, la peur, la tristesse, la colère. Ni bonnes, ni mauvaises, comment accepter ces émotions, leur donner le droit d’exister.

Pour ce vaste et passionnant sujet, la comédienne et circasienne Christelle Philippe s’est entourée d’une équipe d’aventuriers talentueux : Lucille Segala (danse), Servanne Prigent (lumière), Frédéric Bourgeois (musique), Camille Blouet (théâtre physique), Lucie Hardoin (son 3D) et Cécile Pelletier (costume). Tous les arts et les sensations au service des émotions !

Voyageons, vibrons, imaginons la ronde des émotions !

.

Musée du Léon Place des 3 piliers

Lesneven 29260 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-12 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne