ALBERTO GIACOMETTI – Une aventure moderne Musée du LaM Villeneuve-d’Ascq, 12 mars 2019, Villeneuve-d'Ascq.

Le LaM vous invite au printemps 2019 à porter un nouveau regard sur l’un des plus grands artistes du XXe siècle : Alberto Giacometti. Inscrites dans notre imaginaire, les sculptures de Giacometti, longilignes et fragiles, forment des silhouettes d’hommes et de femmes immobiles ou saisis en mouvement. Réunis au sein de l’exposition, plus de 150 chefs-d’oeuvre dévoilent le parcours sans équivalent de l’un des artistes modernes les plus mythiques.

Musée du LaM 1 Allée du Musée, 59650 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 19 68 51 http://www.musee-lam.fr/ Agrandi et modernisé, situé dans un parc de sculptures, Le LaM est aujourd'hui le seul musée en France et dans le Nord de l'Europe à proposer une diversité de cheminements dans l'art des XXe et XXIe siècles.

© Succession Giacometti (Fondation Giacometti + Adagp, Paris, 2018)