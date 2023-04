Découvrez les mystères du lac depuis le Néolithique Musée du lac de Sanguinet, 16 septembre 2023, Sanguinet.

Découvrez les mystères du lac depuis le Néolithique 16 et 17 septembre Musée du lac de Sanguinet Gratuit. Entrée libre.

https://www.youtube.com/watch?v=T8mbIjqsARk

Musée du lac de Sanguinet Place de la Mairie, 40460 Sanguinet Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 78 02 33 http://www.musee-lac-sanguinet.fr

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=T8mbIjqsARk »}] Le Musée du Lac de Sanguinet est le fruit de 40 ans de fouilles archéologiques subaquatiques réalisées par le Centre de Recherches et d’Études Scientifiques (CRESS). Il présente une collection rassemblant 450 objets témoignant de la vie quotidienne des hommes depuis le Néolithique jusqu’à nos jours. L’espace d’exposition permanent, divisé en 3 sections chronologiques développe les thématiques de l’habitat, l’artisanat, l’agriculture, l’élevage, la métallurgie et la navigation. Pensé en lien étroit avec l’environnement, le parcours met en scène le patrimoine archéologique. La muséographie intègre documentations, films, maquettes et permet une découverte interactive du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Mairie de Sanguinet