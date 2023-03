Arche Sainte et secrets d’ébéniste Musée du judaïsme bayonnais Suzanne et Marcel Suarès Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Arche Sainte et secrets d’ébéniste Musée du judaïsme bayonnais Suzanne et Marcel Suarès, 29 mars 2023, Bayonne. Arche Sainte et secrets d’ébéniste Mercredi 29 mars, 17h00 Musée du judaïsme bayonnais Suzanne et Marcel Suarès → mercredi 29 mars à 17h

Le nouveau musée du judaïsme bayonnais présente une Arche Sainte protégée au titre des Monuments Historiques. En 2022, Jean-Claude Ayçaguer, maître artisan ébéniste, a effectué la restauration de cet ouvrage. En duo avec Mano Curutcharry, Conservatrice déléguée pour les antiquités et objets d’art du Pays basque, il présente les objets mobiliers en bois protégés au titre des Monuments Historiques.

Gratuit. Sur réservation : 05 59 46 60 34 Retrouvez toute la programmation des Journées Européennes des Métiers d’Art de la Ville de Bayonne : https://www.bayonne.fr/ Musée du judaïsme bayonnais Suzanne et Marcel Suarès 35 rue Maubec 64100 Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bayonne.fr/cest-a-bayonne/culture/musees/musee-du-judaisme-bayonnais-suzanne-et-marcel-suares »}] [{« link »: « https://www.bayonne.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T17:00:00+02:00 – 2023-03-29T19:00:00+02:00

2023-03-29T17:00:00+02:00 – 2023-03-29T19:00:00+02:00 musée du judaisme restauration Arche sainte – Musée du judaïsme bayonnais Suzanne et Marcel Suarès

Détails Catégories d’Évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Musée du judaïsme bayonnais Suzanne et Marcel Suarès Adresse 35 rue Maubec 64100 Bayonne Ville Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Musée du judaïsme bayonnais Suzanne et Marcel Suarès Bayonne

Musée du judaïsme bayonnais Suzanne et Marcel Suarès Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/

Arche Sainte et secrets d’ébéniste Musée du judaïsme bayonnais Suzanne et Marcel Suarès 2023-03-29 was last modified: by Arche Sainte et secrets d’ébéniste Musée du judaïsme bayonnais Suzanne et Marcel Suarès Musée du judaïsme bayonnais Suzanne et Marcel Suarès 29 mars 2023 Bayonne Musée du judaïsme bayonnais Suzanne et Marcel Suarès Bayonne

Bayonne Pyrénées-Atlantiques