Visite du Musée du jouet ancien et objets insolites Samedi 16 septembre, 10h00, 13h00 Musée du jouets anciens et objets insolites Entrée libre

« C’EST ICI ET NULLE PART AILLEURS »

Un lieu UNIQUE à retrouver au Village des Talents Créatifs :

170 m² pour découvrir la passionnante collection de jouets anciens et objets insolites réunie depuis plus de 40 ans par Jean-Marie LERDINO !

« REFLET DE NOTRE SOCIÉTÉ »

Dans la diversité des offres du Village des Talents Créatifs, le musée BIEN JOUET vient d’ouvrir ses portes, après la rencontre entre le fondateur du Village, Luc Martin, à l’esprit ouvert et dynamique, et un collectionneur un peu atypique de jouets anciens en la personne de Jean-Marie Lerdino.

Enseignant devenu sourd vers l’âge de 30 ans, donc privé de contact avec les hommes, Jean-Marie Lerdino s’est tourné vers les objets qui ne parlent pas mais ont beaucoup à raconter.

Il a ainsi transformé son handicap en tremplin d’activités. C’est bien joué et, vu le thème choisi… BIEN JOUET !

La Collection Bien Jouet expose une partie de cette incroyable collection que Jean-Marie Lerdino a réuni depuis plus de quarante ans et qui compte aujourd’hui plus de 4.000 jouets.

En tant qu’objet manufacturé, le jouet a profité des améliorations de l’industrie (vapeur, électricité, etc.) et, comme il prépare l’enfant à sa vie d’adulte, il couvre tous les domaines d’activités : de la ferme à l’espace, en passant par LEGO et MECCANO.

Il offre donc un miroir extraordinaire de notre façon de vivre et c’est un peu plus que l’image de « joujou » ordinairement répandue. Il n’a donc pas fallu très longtemps à Luc le créatif et Jean-Marie le pédagogue, pour mettre sur pied un ensemble qui dépasse largement l’idée du musée ordinaire.

Musée du jouets anciens et objets insolites 146 boulevard Bazeilles 83480 puget-sur-argens Puget-sur-Argens 83480 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

@Le village des talents creatifs