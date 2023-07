Atelier de peluchologie Musée du Jouet Poissy, 16 septembre 2023, Poissy.

Atelier de peluchologie 16 et 17 septembre Musée du Jouet Entrée libre, il est préférable de réserver, pensez à apporter votre peluche

En lien avec l’exposition Petites bêtes de tout poil, le Musée du Jouet a lancé une campagne de « Peluchologie ». Cette science douce et originale, imaginée par le Pôle Culture Scientifique de l’Université Montpellier 2 en 2010, permet une véritable initiation aux techniques scientifiques et muséologiques d’inventaire ainsi qu’une sensibilisation à la biodiversité : apportez votre peluche pour l’étudier comme un vrai scientifique et l’intégrer à l’inventaire mondial de la diversité des peluches !

Durée : 15 à 30min, le temps de passer dans chaque atelier pour étudier ta peluche et en dresser la fiche d’inventaire (atelier identification,définition et description, atelier numéro d’inventaire, atelier mesure et poids, atelier photographie).

Atelier à faire en famille, enfants accompagné d’au moins 1 adulte.

Le Musée du Jouet présente environ 800 jeux et jouets d'enfants de l'Antiquité (grâce à un dépôt exceptionnel du Musée du Louvre) à nos jours, avec une large part faite à la fin du XIXème siècle et à l'âge d'or du jouet. Des expositions thématiques viennent régulièrement renouveler la présentation de cette collection insolite. Le Musée du Jouet est installé dans la porterie de l'ancien prieuré royal Saint-Louis, fondé en 1297 par Philippe le Bel et demantelé après la Révolution. Entouré d'un charmant jardin, il est situé dans l'enclos de l'Abbaye, enclave privilégiée qui mène au parc Meissonier et à la villa Savoye de l'architecte Le Corbusier.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

