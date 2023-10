Projection en continu du spectacle de théâtre d’ombre « le mythe du minotaure » créé par une classe du collège Jean Jaurès de Poissy Musée du Jouet Poissy, 13 mai 2023, Poissy.

Projection en continu du spectacle de théâtre d’ombre « le mythe du minotaure » créé par une classe du collège Jean Jaurès de Poissy Samedi 13 mai, 18h00 Musée du Jouet Entrée libre

Projection en continu du spectacle de théâtre d’ombre « Le mythe du minotaure » créé par la classe UPE2A NSA (élèves allophones arrivants, non scolarisés antérieurement) du collège Jean Jaurès de Poissy.

Musée du Jouet 1 enclos de l’Abbaye 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France 01 39 22 56 01 http://www.ville-poissy.fr Le Musée du Jouet présente environ 800 jeux et jouets d’enfants de l’Antiquité (grâce à un dépôt exceptionnel du Musée du Louvre) à nos jours, avec une large part faite à la fin du XIXème siècle et à l’âge d’or du jouet. Des expositions thématiques viennent régulièrement renouveler la présentation de cette collection insolite. Le Musée du Jouet est installé dans la porterie de l’ancien prieuré royal Saint-Louis, fondé en 1297 par Philippe le Bel et demantelé après la Révolution. Entouré d’un charmant jardin, il est situé dans l’enclos de l’Abbaye, enclave privilégiée qui mène au parc Meissonier et à la villa Savoye de l’architecte Le Corbusier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©MuséeduJouet