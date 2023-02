Atelier d’écriture Musée du Jouet Poissy Catégories d’Évènement: Poissy

Atelier d'écriture Samedi 25 mars, 14h00 Musée du Jouet

01.39.22.56.01 Installé au cœur de la porterie du Prieuré royal Saint-Louis, le Musée du Jouet a réouvert ses portes au public en 2019, après d’importants travaux sur le bâtiment inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques et, à l’intérieur, pour renouveler la muséographie. Une salle d’atelier aménagée dans l’extension contemporaine permet la tenue d’une riche programmation culturelle, tandis que la surface de présentation des collections a été portée à 370 m.2 Le projet scientifique et culturel du musée a été redéfini, sous le contrôle de l’Etat, l’établissement bénéficiant de l’appellation « musée de France ». Le nouveau parcours muséographique a été conçu avec la collaboration de Michel Manson, spécialiste des objets culturels de l’enfance. Il présente une approche chronologique du jouet et de la culture de l’enfance. Vous découvrirez ainsi des jouets et jeux de l’Antiquité (datant jusqu’au Ve siècle av. J.-C., présentés grâce à un dépôt du Musée du Louvre) et de la fin du XVIIIème siècle jusqu’à nos jours, en traversant les différentes révolutions industrielles. La visite est rendue accessible aux visiteurs en situation de handicap grâce à plusieurs outils (livret de visite, élévateur de personne, boucle audio à l’accueil, tablettes numériques), avec le concours de la Mission accessibilité du Comité régional du Tourisme d’Ile-de-France. Chacun est invité à s’imprégner de l’ambiance du musée pour raconter ses souvenirs, inventer un conte, un poème… autour des jeux et jouets de l’exposition Petites bêtes de tout poil.

