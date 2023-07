Atelier « Légo en folie » Musée du Jouet Moirans-en-Montagne, 16 septembre 2023, Moirans-en-Montagne.

Atelier « Légo en folie » 16 et 17 septembre Musée du Jouet Entrée libre

Venez construire de fabuleuses créations en Légo ou en Duplo dans le musée !

Atelier proposé en continu de 14h à 17h pour les enfants jusqu’à 15 ans.

Musée du Jouet 5 rue du Murgin 39260 Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 42 38 64 http://www.musee-du-jouet.com https://www.facebook.com/Musee.du.jouet.moirans;https://twitter.com/MuseeduJouet Depuis le Moyen Âge, les Jurassiens fabriquent des jouets. À Moirans-en-Montagne, centre historique de la production française de jouets, le musée du Jouet retrace l’histoire de ces hommes et de leurs techniques. Des espaces agrandis et intégralement rénovés en 2012 accueillent une collection exceptionnelle : plus de 2 000 jeux et jouets de tous pays et de toutes époques. Retrouvez les jouets qui ont marqué votre enfance ! parc de stationnement (autocars et particuliers), gare desservie (Saint-Claude à 20 km et Lons-Le-Saunier à 40 km.), accès routier (A40 à Oyonnax à 20 km et A39 à Lons-Le-Saunier à 40 km, Dole à 90 km, Saint-Claude à 20 km).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Musée du Jouet