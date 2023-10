Halloween : musée hanté ! musée du jouet La Ferté Macé, 30 octobre 2023, La Ferté Macé.

La Ferté Macé,Orne

les poupées se réveillent pour une soirée de terreur au Musée !

A travers un parcours immersif, le Musée du Jouet prend des allures de maison hantée. Une aventure frissonnante et surprenante pour retrouver tous les membres des poupées dissimulés dans le Musée.

Le centre Socioculturel et le Service Culture, Sports et Loisirs vous y attendent avec effroi !

Démarrez l’expérience avec les jeunes de l’Atelier 12/17, au 16 rue St-Denis, ils vous guideront vers le musée hanté où des surprises vous y attendent.

A partir de 12 ans.

2023-10-30 19:00:00 fin : 2023-10-30 22:00:00. .

musée du jouet

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



the dolls wake up for an evening of terror at the Museum!

The Musée du Jouet is transformed into a haunted house through an immersive tour. A chilling and surprising adventure to find all the doll members hidden in the Museum.

The Centre Socioculturel and the Service Culture, Sports et Loisirs await you with fright!

Start the experience with young people from Atelier 12/17, at 16 rue St-Denis, who will guide you to the haunted museum, where surprises await you.

Ages 12 and up

¡los muñecos se despiertan para una noche de terror en el Museo!

El Musée du Jouet se transforma en una casa encantada a través de un recorrido inmersivo. Una aventura emocionante y sorprendente para encontrar a todos los miembros de las muñecas escondidos en el Museo.

¡El Centro Sociocultural y el Departamento de Cultura, Deportes y Ocio le esperan para asustarle!

Empieza la experiencia con los jóvenes del Atelier 12/17, en el 16 rue St-Denis, que te guiarán hasta el museo encantado donde te esperan sorpresas.

A partir de 12 años

die Puppen erwachen für einen Abend des Schreckens im Museum!

Durch einen immersiven Rundgang nimmt das Spielzeugmuseum die Gestalt eines Spukhauses an. Ein erschreckendes und überraschendes Abenteuer, um alle Gliedmaßen der im Museum versteckten Puppen zu finden.

Das soziokulturelle Zentrum und der Dienst für Kultur, Sport und Freizeit erwarten Sie dort mit Grusel!

Starten Sie das Experiment mit den Jugendlichen des Atelier 12/17 in der Rue St-Denis 16. Sie werden Sie zum Spukmuseum führen, wo Überraschungen auf Sie warten.

Ab 12 Jahren

