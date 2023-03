Animation jeune public « Découvertes étonnantes au musée : les jouets dangereux » Musée du jouet, 13 mai 2023, La Ferté Macé.

Animation jeune public « Découvertes étonnantes au musée : les jouets dangereux » Samedi 13 mai, 18h15, 19h15, 20h15, 21h15 Musée du jouet Durée 30 min.

Dans le cadre de la Nuit des Musées, nous vous proposons de venir découvrir le Musée du jouet.

Plusieurs temps forts agrémenteront la soirée, vous permettant de découvrir l’histoire du musée et des jeux un peu particuliers.

En effet, le musée possède quelques jouets surprenants qui étaient proposés aux enfants aux XIXe et XXe siècle. A cette époque, les enfants pouvaient grâce aux jouets apprendre à bricoler, imiter maman, s’entrainer au tir, projeter des images ou bien devenir d’authentiques petits scientifiques.

Des activités en apparences anodine, mais ne serait-ce pas un tant soit peu dangereux ?

Vous allez voir que vous n’êtes pas au bout de vos surprises…

Musée du jouet 32 rue de la Victoire, 61200 La Ferté Macé La Ferté Macé 61600 La Ferté-Macé Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 37 10 97 »}] Le Musée du Jouet est installé depuis 1992 dans les anciens bains douches municipaux. Constitué à partir de la collection de M. Guy BONVALOT, il présente des jouets et des jeux des 19ème et 20ème siècles. Les jouets et les jeux de la collection évoquent la petite enfance, les animaux familiers – l’approche du monde des adultes pour les petites filles et les petits garçons et les activités communes – la mythologie enfantine est représentée par les soldats, les pompiers, les marins et les bateaux; le spectacle et le monde de l’évasion est évoqué par la marionnette et le cirque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:15:00+02:00 – 2023-05-13T18:45:00+02:00

2023-05-13T21:15:00+02:00 – 2023-05-13T21:45:00+02:00

© OT La Ferté-Macé