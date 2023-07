Plongez dans l’univers étonnant des jouets ! Musée du jouet Colmar, 17 septembre 2023, Colmar.

Aménagé dans un ancien cinéma de quartier, le Musée du Jouet de Colmar accueille petits et grands pour une découverte ludique et thématique des jouets qui ont marqué notre enfance !

Pour ces Journées Européennes du Patrimoine, le musée ouvre ses portes gratuitement le Dimanche 17 Septembre pour découvrir ses collections !

En lien avec la double thématique du patrimoine vivant et du patrimoine du sport, une action digitale sous la forme de courtes vidéos viendra augmenter la visite du musée !

Musée du jouet 40 rue Vauban, 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est https://www.museejouet.com/fr/ https://www.instagram.com/museejouetcolmar/;https://www.facebook.com/museedujouet.colmar Le musée présente une collection de jouets, du XIXe siècle à nos jours, qui en disent long sur l’évolution de notre société.

Sur trois niveaux, les univers se confondent ; jouets anciens côtoyant personnages de dessins animés ; ours anciens aux premières Barbie en passant par les jeux vidéo, les Playmobil, les modèles réduits, les robots ou les petits trains. Les jouets et jeux exposés proviennent du monde entier et appartiennent à différentes générations d’enfants. Curiosité du musée, un réseau de trains s’étend sur l’ensemble du deuxième étage.

Le musée renouvelle régulièrement ses vitrines et présente ainsi plus de 1000 jouets qui sont répartis sur 3 niveaux de visite. Les collections sont largement documentées et proposent une plongée dans différents univers et époques.

Des tables de jeux, des consoles ainsi que des jeux de société grand format, sont mises à disposition pour s’amuser au musée !

Tous les ans, le musée met en avant dans un espace entièrement scénarisé, une exposition temporaire qui regroupe une sélection de jouets autour d’une thématique dédiée.

