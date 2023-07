Atelier enfant Diorama Musée du Jouet Colmar, 16 août 2023, Colmar.

Atelier enfant Diorama Mercredi 16 août, 14h30 Musée du Jouet 5€ par enfants inscrits en plus du prix d’entrée du musée

Atelier enfants où chacun pourra créer son propre univers, du décor à la mise en scène avec ses jouets, en partenariat avec l’association En avant figurines !

Cette animation se déroulera en deux parties :

Une découverte des étonnantes créations de l’association dans le musée et une courte visite où les enfants en apprendrons plus sur le diorama, à l’origine procédé illusionniste pour animer des images et aujourd’hui très utilisé dans de nombreux musée pour mettre en scène des faits historiques ou des créations originales.

Une partie pratique où chacun pourra créer sa propre histoire en utilisant des jouets apportés de la maison et en imaginant une scénette avant de coller les éléments et partager son micro-univers avec vos amis et votre famille.

Attention les jouets apportés de chez soit seront collés, avec une colle douce, lors de l’atelier !

Atelier accessible aux enfants uniquement – À partir de 6 ans – 10 enfants maximum – Réservation obligatoire à l’adresse : info@museejouet.com

Musée du Jouet 40 rue Vauban 68000 Colmar



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-16T14:30:00+02:00 – 2023-08-16T16:30:00+02:00

diorama mise en scène

En avant figurines !