Haut-Rhin Atelier « Ma troupe de papier » Musée du Jouet Colmar, 19 juillet 2023, Colmar. Atelier « Ma troupe de papier » 19 juillet et 2 août Musée du Jouet Gratuit Vous êtes-vous déjà demandé comment jouait-on aux petits soldats avant l’apparition des figurines en plomb ? Venez découvrir un jouet étonnant, particulièrement apprécié à Strasbourg et dans l’Est de la France dès la fin du XVIIIème siècle et créer vos propres troupes de papier dans cet atelier ! Après une courte visite autour de ce jouet emblématique de l’imagerie populaire et des jouets d’Alsace, chacun pourra créer son modèle de soldat à reproduire et à personnaliser selon son grade ! Atelier accessible à partir de 6 ans – 16 participants maximum – Réservation conseillée à l’adresse : info@museejouet.com Musée du Jouet 40 rue Vauban 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « info@museejouet.com »}] [{« link »: « mailto:info@museejouet.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T14:30:00+02:00 – 2023-07-19T16:00:00+02:00

2023-08-02T14:30:00+02:00 – 2023-08-02T16:00:00+02:00 soldat papier Musée du Jouet de Colmar Détails Catégories d’Évènement: Colmar, Haut-Rhin Autres Lieu Musée du Jouet Adresse 40 rue Vauban 68000 Colmar Ville Colmar Departement Haut-Rhin Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Musée du Jouet Colmar

