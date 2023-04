Art en briques Musée du jouet Colmar Catégories d’Évènement: Colmar

Art en briques Musée du jouet, 13 mai 2023, Colmar. Art en briques Samedi 13 mai, 19h00 Musée du jouet En lien avec l’exposition Jouer est un art : les réserves se dévoilent, cet atelier sera l’occasion d’exprimer sa créativité en participant à une sculpture collaborative en briques LEGO® ! Musée du jouet 40 rue Vauban, 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389419310 http://www.museejouet.com/ https://www.facebook.com/museedujouet.colmar Le musée du jouet de Colmar, installé dans un ancien cinéma, expose des collections de jouets du XIXe au XXe siècle. Le public retrouve avec bonheur les héros de son enfance : Barbie, Kiki, modèles réduits, robots, consoles vidéo, peluches… Un musée pour toutes les générations d’enfants ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Musée du Jouet

