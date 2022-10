Visite et présentation de l’exposition temporaire Musée du Jouet Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin

Visite et présentation de l’exposition temporaire Musée du Jouet, 19 octobre 2022, Colmar. Visite et présentation de l’exposition temporaire Mercredi 19 octobre, 14h30 Musée du Jouet

Compris dans le prix d’entrée.

Un temps d’échange inédit autours des collections et de leur travail, accessible également pour les plus jeunes. handicap moteur mi Musée du Jouet 40 rue Vauban 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est Janvier à Novembre 10h-17h sauf les mardis (fermeture) Juillet-Août et Décembre tous les jours 10h-18h Pendant les petites vacances scolaires des trois zones françaises tous les jours 10h-18h Ouvert les mardis des marchés de Noël. Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre

0389419310 https://www.museejouet.com/fr/ https://www.facebook.com/museedujouet.colmar;https://www.instagram.com/museejouetcolmar/ Sur trois niveaux et avec plus de 1000 jouets exposés, le Musée du Jouet propose une vaste collection de jouets du 19ème siècle à nos jours. Ouvert depuis 1993 et aménagé dans un ancien cinéma de quartier, le musée accueille petits et grands pour une visite ludique et thématique, des jouets qui ont marqué notre enfance. Des tables de jeux, des consoles ainsi que des jeux de société grand format, sont mises à disposition. Tous les ans, le musée met en avant dans un espace entièrement scénarisé, une exposition temporaire qui regroupe une sélection de jouets autours d’une thématique dédiée. Durant tout l’après-midi, venez à la rencontre d’Alice Faroche, chargée d’inventaire et de Mégane Liguori, régisseuse des collections, pour une présentation de notre nouvelle exposition temporaire : Jouer est un art, les réserves se dévoilent. L’occasion également de venir rencontrer Claude Steiblé, de l’association En avant Figurines qui sera là pour parler de sa passion des Playmobil® et partager avec les visiteurs, quelques secrets de fabrication derrière les décors époustouflants qu’il propose. // Accessibles (sans réservation), à n’importe quel moment de l’après-midi en fonction des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-19T14:30:00+02:00

2022-10-19T16:30:00+02:00 Yurga – Marie-Elise Masson

Détails Catégories d’évènement: Colmar, Haut-Rhin Autres Lieu Musée du Jouet Adresse 40 rue Vauban 68000 Colmar Ville Colmar Age minimum 7 Age maximum 121 lieuville Musée du Jouet Colmar Departement Haut-Rhin

Musée du Jouet Colmar Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colmar/

Visite et présentation de l’exposition temporaire Musée du Jouet 2022-10-19 was last modified: by Visite et présentation de l’exposition temporaire Musée du Jouet Musée du Jouet 19 octobre 2022 Colmar Musée du Jouet Colmar

Colmar Haut-Rhin