Ouverture en continu du musée du Hiéron Musée du Hiéron Paray-le-Monial, 16 septembre 2023, Paray-le-Monial.

Ouverture en continu du musée du Hiéron 16 et 17 septembre Musée du Hiéron Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée du Hiéron vous ouvre ses portes toute la journée de 10h à 18h. L’occasion pour vous de venir découvrir ou redécouvrir ce lieu atypique et sa riche programmation !

En effet, trois expositions vous sont proposées :

– Saint Thomas d’Aquin, une sagesse offerte à tous, exposition réalisée en partenariat avec l’Association pour les Centenaires saint Thomas d’Aquin (ACTA) ;

– Daniel Gloria, un disciple d’Albert Gleizes, exposition qui présente la riche donation du fonds d’atelier de l’artiste ;

– Marcel Gromaire | Jean-François Gromaire, la peinture en héritage, exposition autour du prêt exceptionnel du musée d’Art Moderne de la ville de Paris de la Pietà de Marcel Gromaire.

Musée du Hiéron 13 rue de la Paix, 71600 Paray-le-Monial Paray-le-Monial 71600 Le Colombier Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 81 79 72 http://www.musee-hieron.fr https://www.facebook.com/museeduhieron?ref=hl;https://twitter.com/museeduhieron Depuis sa rénovation, ce musée, monument labellisé Musée de France, présente sur 700 m² un parcours retraçant deux millénaires d’histoire du christianisme. Le nom du musée s’appuie sur la racine grecque, hieros, sacré, et fait également référence aux hiérons de l’Antiquité grecque, espaces à la fois religieux et politiques. Le musée eucharistique du Hiéron a été conçu par l’architecte Noël Bion entre 1890 et 1893. Il est l’un des rares musées en France construit dès l’origine pour remplir cette fonction. Le Jésuite Victor Drevon et Alexis de Sarachaga imaginent la construction de ce musée dans les années 1880 pour accueillir une collection d’œuvres d’art sur le thème de l’eucharistie. La conception du musée du Hiéron est typique de l’architecture des musées de la fin du XIXe siècle. Comme pour le Petit Palais à Paris, un amalgame est fait entre classicisme des formes et des matériaux, et techniques innovantes de construction. La charpente de la salle centrale, visible depuis la réouverture en 2005, présente une architecture métallique influencée par Gustave Eiffel. Le musée présente entre autres, le portail roman remarquablement préservé d’Anzy-le-Duc (XIIe siècle), classé Monument Historique et le fabuleux Trésor national, la Via Vitae (Chemin de vie, 1894-1904), de l’orfèvre joaillier parisien Joseph Chaumet. S’ouvrant à l’art contemporain, le musée propose aujourd’hui une nouvelle approche culturelle du sentiment religieux de l’Occident chrétien. voiture : RN7 direction Nevers puis Mâcon, par l’autoroute A6/E15, sortie Mâcon Sud, direction Charolles. Train : à 2h15 de Paris par TGV, arrêt Le Creusot-Montchanin. Correspondance assurée par navette jusqu’à la gare de Paray-le-Monial à prendre avec le billet SNCF. À 1h15 de Lyon par TER. Arrêt de bus du PLM : parking du Hiéron..

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Ludovic Caillot – Intuive / BFC Tourisme