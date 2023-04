Visite libre du musée de ses collections et de ses expositions Musée du Hiéron Paray-le-Monial Catégories d’évènement: Paray-le-Monial

Visite libre du musée de ses collections et de ses expositions Musée du Hiéron, 13 mai 2023, Paray-le-Monial. Visite libre du musée de ses collections et de ses expositions Samedi 13 mai, 20h00 Musée du Hiéron A la faveur du clair de lune, profitez de cette soirée pour découvrir autrement les collections et les expositions du musée ! Musée du Hiéron 13 rue de la Paix 71600 Paray-le-Monial Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 81 24 65 http://www.musee-hieron.fr http://www.facebook.com/museeduhieron?ref=hl;http://www.twitter.com/museeduhieron Le musée du Hiéron, l’un des rares musées en France construit dès l’origine pour remplir cette fonction, est classé musée de France. Il cache derrière une façade monumentale d’aspect classique, une étonnante architecture métallique influencée par Gustave Eiffel. Conçu par l’architecte parisien Noël Bion, il fut construit de 1890 à 1893 et entièrement réhabilité en 2005 par Catherine Frenak et Béatrice Jullien. Il renferme des œuvres du IVème siècle à nos jours, notamment, un Trésor National, la Via Vitae de Joseph Chaumet et un tympan roman du XIIème siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

