Maine-et-Loire Visite libre du musée du granit Musée du Granit Bécon-les-Granits, 17 septembre 2023, Bécon-les-Granits. Visite libre du musée du granit Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Musée du Granit Entrée libre Le granit est un matériau utilisé depuis des siècles : rouleaux, pavés, fontaines, objets d’arts, constructions… Mais c’est aussi un matériau moderne aux applications multiples : carrelage, habillage de bâtiments, mobilier moderne … A Bécon, le granit a son histoire : les vestiges du passé y sont nombreux : puits, châteaux, ponts, lavoir … Emprunter le circuit pédestre c’est découvrir les anciens sites des carrières de Bécon. A travers ce patrimoine, nous gardons aussi la mémoire de la vie des grisonniers : leurs joies, leurs traditions et leurs conflits font l’objet de savoureuses anecdotes. La visite peut être couplée au parcours patrimonial « Le tour de Bécon en 80mn », circuit urbain de 6km et 8 pupitres. Musée du Granit 22 rue de Candé, 49370 Bécon les Granits Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 77 90 08 Deux siècles de l’économie de Bécon rythmés par l’activité des maîtres granitiers et grisonniers parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

