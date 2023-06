Soirée à toute Berzingue ! Musée du Gévaudan Mende, 21 juin 2023, Mende.

> Jusque 19h : visites libres de tout le musée

> À partir de 19h : buvette solidaire & musicale Détours du Monde [pensez à prendre de la monnaie]

> Dès 20h : concert à partir avec Berzingue Swing/Rock – GRATUIT

Détours du Monde, c’est une association culturelle qui donne à découvrir des répertoires issus des musiques du monde. Elle fête cette année ses 20 ans de festival avec une programmation de folie à découvrir! https://detoursdumonde.org

Pourquoi « en mode buvette solidaire & musicale » au Musée ? Parce qu’on adore l’asso ^^ et le mode buvette où toutes les recettes vont à l’association, dans une ambiance musicale chaleureuse avant le concert… Nos objectifs de promouvoir le décloisonnement et la diversité culturelle convergent !

Berzingue Swing/Rock, c’est la rencontre entre Django Reinhardt et Johnny Cash, la virtuosité de l’un électrisée par l’énergie de l’autre. Berzingue, c’est un saxophone qui se fait l’echo d’une guitare, une matière inflammable qui agite les nerfs, secoue les épaules, claque les doigts et frappe un rythme finissant toujours par emporter le reste du corps. Berzingue c’est un trio qui glisse sans concessions sur les cascades du jazz manouche secouées par les remous du rock’n roll pour nous embarquer sur des vagues agitées, le tout piloté par un équipage qui joue les acrobates avec un plaisir non dissimulé ! De Paris à Bruxelles, de la Drôme au Pays Basque, des Landes à la Lozère, la formule tout-terrain continue d’imprimer dans les oreilles et les jambes de son public le souvenir d’une musique partagée sans retenue.

Ils ont fine allure, ils jouent sans bavure, ils vont à toute Berzingue !

Événement national, entrée gratuite.

Avec le soutien du Département de la Lozère et de la Région Occitanie.

Musée du Gévaudan 3 rue de l’Épine, 48000 Mende Mende 48000 Lozère Occitanie 0466498585 https://www.musee-du-gevaudan.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100086491955543 [{« link »: « https://detoursdumonde.org »}] C’est un lieu aux multiples facettes, « Musée de France », monument historique et lieu de partage.

Au rez-de-chaussée vous pouvez y découvrir des espaces de découverte ludique du territoire, en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire. Au premier étage, l’exposition permanente présente des collections très variées : beaux-arts, histoire, archéologie, ethnologie, histoire naturelle… des temps les plus anciens au 21ème siècle. Enfin, au deuxième étage, place aux expositions temporaires !

Cet espace est le vôtre et des surprises vous attendent à chaque étage… Entièrement accessible PMR. Parking le plus proche : Parking du Mazel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00

©Berzingue