Journées européennes du patrimoine au Musée du génie Musée du génie Angers, 16 septembre 2023, Angers.

Journées européennes du patrimoine au Musée du génie 16 et 17 septembre Musée du génie Entrée libre

Venez découvrir l’histoire du génie militaire et de son école au travers de visites guidées au Musée du génie.

Aubades présentées par la Fanfare du 6e régiment du génie d’Angers et ateliers de découverte de la musique militaire.

Camps reconstitué de sapeurs du XIXe et XXe siècle par l’association Les Renard à l’ouest.

Musée du génie 106 rue Elbé, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire http://www.musee-du-genie-angers.fr https://www.facebook.com/FanfareDu6emeRegimentDuGenie Le musée se trouve dans une enceinte militaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Musée du génie