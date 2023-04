Exposition Couleurs de guerre Musée du Fort de la Pompelle, 13 mai 2023, Reims.

L’exposition « Couleurs de guerre »présentée simultanément au musée du fort de la Pompelle et au musée de la Reddition, interroge le rôle attribué aux couleurs ainsi que leur symbolique durant les deux derniers conflits mondiaux. Au musée du Fort de la Pompelle, la vivacité des couleurs mises à l’honneur à l’heure de la mobilisation voit peu à peu leur évolution et leur intégration dans la mémoire collective, au travers de fleurs telles que le bleuet et le coquelicot.

La visite libre de ce parcours vous est proposé tout au long de la soirée.

Le musée du Fort de la Pompelle, entièrement réaménagé, renferme la deuxième collection de France sur 1914-1918. Ses riches collections : canons, mannequins portant des uniformes, documents d'époques… sont mises en valeur par une nouvelle muséographie accompagnée de nombreux outils multimédias. Les cours intérieures rénovées vous plongent dans la vie quotidienne des tranchées et dans l'histoire de ce Monument Historique.

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

©Musées historiques de Reims