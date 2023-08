Journées européennes du patrimoine : Musée du For de la Pompelle Musée du Fort de la Pompelle Puisieulx, 16 septembre 2023, Puisieulx.

Puisieulx,Marne

Haut lieu de la première guerre mondiale, le fort de la Pompelle est construit de 1880 à 1883 pour compléter la ceinture fortifiée de Reims après la défaite de 1870.

• Visites Libres :

Samedi & dimanche de 10 h à 17 h 45

Visite du fort de la Pompelle et de l’exposition Couleurs de guerre.

• Visites Guidées :

Couleurs de guerre

Samedi & dimanche à 10 h et 11 h 30 ( 1 h 15)

La visite recompose un tableau unique du conflit à travers une large gamme de couleurs stratégiques, symboliques et emblématiques qui l’ont caractérisé. Par une guideconférencière de Reims Tourisme et Congrès.

Inscription obligatoire au 03 26 35 36 61

Le fort, vue de dehors

Samedi & dimanche à 10 h et 11 h ( 1 h)

L’histoire défensive du site par un médiateur du musée.

Inscription obligatoire au 03 26 35 36 61

• Exposition :

Du noir et blanc à la couleur

Samedi & dimanche de 14 h à 17 h 45

Venez coloriser des documents d’archives, dessiner les paysages qui entourent le fort et les objets présentés dans le musée et participez à la mini-exposition de ces oeuvres..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Musée du Fort de la Pompelle

Puisieulx 51500 Marne Grand Est



A World War I landmark, Fort de la Pompelle was built between 1880 and 1883 to complete the fortified ring around Reims after the defeat of 1870.

? Self-guided tours :

Saturday & Sunday, 10 a.m. to 5.45 p.m

Visit Fort de la Pompelle and the Colors of War exhibition.

? Guided Tours :

Colors of war

Saturday & Sunday at 10 & 11.30 am ( 1 h 15)

The tour paints a unique picture of the conflict through a wide range of strategic, symbolic and emblematic colors. Led by a guide from Reims Tourisme et Congrès.

Registration required: 03 26 35 36 61

The fort, seen from outside

Saturday & Sunday at 10 & 11 am ( 1 h)

The defensive history of the site by a museum mediator.

Registration required: 03 26 35 36 61

? Exhibition :

From black and white to color

Saturday & Sunday, 2 pm to 5:45 pm

Come and colorize archival documents, draw the landscapes surrounding the fort and the objects displayed in the museum, and take part in a mini-exhibition of these works.

Hito de la Primera Guerra Mundial, el Fuerte de la Pompelle se construyó entre 1880 y 1883 para completar el anillo fortificado que rodeaba Reims tras la derrota de 1870.

? Visitas gratuitas:

Sábado y domingo de 10.00 a 17.45 h

Visita del Fuerte de la Pompelle y de la exposición Colores de guerra.

? Visitas guiadas :

Colores de guerra

Sábado y domingo a las 10 h y a las 11.30 h ( 1 h 15)

Esta visita ofrece una visión única del conflicto a través de una amplia gama de colores estratégicos, simbólicos y emblemáticos. Acompañado por un guía de Reims Tourisme et Congrès.

Inscripción previa en el 03 26 35 36 61

El fuerte desde el exterior

Sábado y domingo a las 10 h y a las 11 h (1 hora)

La historia defensiva del lugar a cargo de un mediador del museo.

Inscripción obligatoria en el 03 26 35 36 61

? Exposición :

Del blanco y negro al color

Sábado y domingo, de 14h a 17h45

Venga a colorear documentos de archivo, a dibujar los paisajes que rodean el fuerte y los objetos expuestos en el museo, y participe en una miniexposición de estas obras.

Das Fort de la Pompelle, eine Hochburg des Ersten Weltkriegs, wurde von 1880 bis 1883 erbaut, um den Festungsgürtel von Reims nach der Niederlage von 1870 zu vervollständigen.

? Freie Besichtigungen :

Samstag & Sonntag von 10:00 bis 17:45 Uhr

Besichtigung des Fort de la Pompelle und der Ausstellung Couleurs de guerre (Farben des Krieges).

? Geführte Besichtigungen :

Farben des Krieges

Samstag & Sonntag um 10:00 und 11:30 Uhr ( 1 h 15)

Die Führung setzt ein einzigartiges Bild des Konflikts anhand einer breiten Palette von strategischen, symbolischen und emblematischen Farben zusammen, die ihn charakterisiert haben. Von einer Fremdenführerin von Reims Tourisme et Congrès.

Anmeldung erforderlich unter 03 26 35 36 61

Das Fort, von außen betrachtet

Samstag & Sonntag um 10 Uhr und 11 Uhr (1 Stunde)

Die Verteidigungsgeschichte der Anlage durch einen Museumsmitarbeiter.

Anmeldung erforderlich unter 03 26 35 36 61

? Ausstellung :

Von Schwarz-Weiß zu Farbe

Samstag & Sonntag von 14:00 bis 17:45 Uhr

Kolorieren Sie Archivdokumente, zeichnen Sie die Landschaften rund um das Fort und die im Museum ausgestellten Objekte und nehmen Sie an der Mini-Ausstellung dieser Werke teil.

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de tourisme du Grand Reims