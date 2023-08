Visite guidée de l’exposition « Couleurs de guerre » Musée du fort de la Pompelle Puisieulx Catégories d’Évènement: Marne

Visite guidée de l'exposition « Couleurs de guerre » 16 et 17 septembre Musée du fort de la Pompelle

Réservation conseillée – Nombre de places limité

La visite de l'exposition « Couleurs de guerre » recompose un tableau unique du conflit à travers une large gamme de couleurs stratégiques, symboliques et emblématiques qui l'ont caractérisé.

Musée du fort de la Pompelle
RN 44 direction Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Haut lieu de la Première Guerre mondiale, le fort de la Pompelle fut construit de 1880 à 1883 pour compléter la ceinture fortifiée de Reims, conçue par le général Séré de Rivières après la défaite de 1870. C'est l'unique fort qui reste aux mains des Alliés durant la Grande Guerre et qui assure la défense de Reims. Entièrement réaménagé en musée de la Grande Guerre, il abrite une vaste collection de pièces d'artillerie, d'équipements, d'uniformes d'infanterie, d'artisanat des tranchées, d'objets de la vie quotidienne et de médecine militaire, de documents d'époque, ainsi qu'une remarquable collection de plus de 300 modèles de casques allemands. Le tout est mis en valeur par une scénographie contemporaine ponctuée de nombreuses bornes interactives. Les visiteurs sont invités à se plonger dans la vie quotidienne des tranchées et dans l'histoire de ce site classé au titre des monuments historiques.

