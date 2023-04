Ornithologue en herbe Musée du fort de la Pompelle Puisieulx Catégories d’évènement: Marne

Ornithologue en herbe Musée du fort de la Pompelle, 4 juin 2023, Puisieulx. Ornithologue en herbe Dimanche 4 juin, 14h00 Musée du fort de la Pompelle Un atelier, installé en extérieur au milieu de la nature, vous propose plusieurs activités : fabriquez un appeau en bambou ou en bois pour imiter le chant des oiseaux et jouez aux devinettes pour retrouver les plumets militaires dans les collections du musée.

Albums jeune public sur les oiseaux et manuels d’ornithologie sont à consulter dans un espace aménagé en plein air. Un livret d’observation est à compléter pour découvrir les espèces d‘oiseaux à protéger sur le site. Musée du fort de la Pompelle RD 944 route de Châlons-en-Champagne – Reims-Puisieulx Puisieulx 51500 Marne Grand Est Ce Haut-lieu de la défense de Reims et de la première guerre mondiale dans le nord-est de la France présente une riche collection d’objets. L’environnement naturel qui constitue les abords de ce lieu de mémoire émouvant, témoignent de l’expérience des hommes et la dureté des combats de la Grande Guerre en Champagne. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©MuséeshistoriquesReims

