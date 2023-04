Le chant des oiseaux et le bourdonnement des abeilles Musée du fort de la Pompelle Puisieulx Catégories d’évènement: Marne

Le chant des oiseaux et le bourdonnement des abeilles Musée du fort de la Pompelle, 2 juin 2023, Puisieulx. Le chant des oiseaux et le bourdonnement des abeilles Vendredi 2 juin, 09h00 Musée du fort de la Pompelle Réservation au 03 26 35 36 96/61 Le chant des oiseaux… Grimpereaux, pics verts et mésanges ont trouvé refuge dans les nichoirs installés à proximité du fort. Une visite commentée par un animateur de la Ligue de Protection des Oiseaux vous fait découvrir les oiseaux nicheurs et les aménagements réalisés en leur faveur.

Ecoutez et initiez-vous aux chants des oiseaux grâce à une l’application ludique en utilisant la reconnaissance d’images. Avec des jeux, découvrez les différentes espèces qui peuplent les jardins. …Et le bourdonnement des abeilles C’est le printemps ! Les abeilles butinent les fleurs mellifères et stockent le miel dans les trois ruches installées à proximité du fort. Un apiculteur explique aux élèves la composition d’une ruche, la récolte du miel et le rôle des abeilles dans la biodiversité.

Durée : 1 h 30. Un bus est mis à disposition des classes pour cette journée. Musée du fort de la Pompelle RD 944 route de Châlons-en-Champagne – Reims-Puisieulx Puisieulx 51500 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « angele.ianni@reims.fr »}] Ce Haut-lieu de la défense de Reims et de la première guerre mondiale dans le nord-est de la France présente une riche collection d’objets. L’environnement naturel qui constitue les abords de ce lieu de mémoire émouvant, témoignent de l’expérience des hommes et la dureté des combats de la Grande Guerre en Champagne. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T16:30:00+02:00

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T16:30:00+02:00 ©Rendez-vous aux jardins

