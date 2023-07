Atelier Touches de Couleurs Musée du Feutre Mouzon, 8 avril 2023, Mouzon.

Mouzon,Ardennes

Venez participer à un atelier « Touches de Couleurs » dirigé par l’artiste Fanny Muller en présence de la coloriste et enseignante, Marie Rochut. Atelier est ouvert au plus de 10 ans et est gratuit Atelier de 10h à 12h30.

Musée du Feutre

Mouzon 08210 Ardennes Grand Est



Come and participate in a « Touches of Color » workshop led by artist Fanny Muller in the presence of colorist and teacher, Marie Rochut. Workshop is open to children over 10 years old and is free of charge. Workshop from 10am to 12:30pm

Venga a participar en un taller de « Touches de Couleurs » dirigido por la artista Fanny Muller en presencia de la colorista y profesora Marie Rochut. El taller está abierto a niños mayores de 10 años y es gratuito. Taller de 10.00 a 12.30 h

Nehmen Sie an einem Workshop « Touches de Couleurs » teil, der von der Künstlerin Fanny Muller in Anwesenheit der Koloristin und Lehrerin, Marie Rochut, geleitet wird. Der Workshop ist offen für alle ab 10 Jahren und ist kostenlos Workshop von 10:00 bis 12:30 Uhr

