Observation des papillons de nuit avec un spécialiste Musée du Félicien, 13 mai 2023, Argentine. Observation des papillons de nuit avec un spécialiste Samedi 13 mai, 21h00 Musée du Félicien Entrée libre, prévoir des vêtements chauds. Vous pourrez dès 14h00 visiter le musée et découvrir une grande collection d’insectes et de papillons. Mr Francoz, spécialiste et passionné, sera avec nous pour faire découvrir tout au long de la journée son monde.

Dès le coucher du soleil, une tente sera montée a l’extérieur anfin d’y attirer les insectes nocturne et de les admirer. Musée du Félicien 73220 Argentine, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Argentine 73220 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 44 33 67 http://www.museedufelicien.com Le quotidien filmé des paysans d’autrefois : laissez-vous guider par le Félicien, paysan du siècle dernier, qui vous racontera son village, sa famille, sa terre… et le temps qui s’égrène au rythme des saisons. – D 1006 direction Saint-Jean de Maurienne, à 7 km d’Aiguebelle – A43, sortie 24 (Aiton) puis D1006, Aiguebelle, Argentine – A côté de l’Eglise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

