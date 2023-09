Un collectionneur sur les traces des peintres en Bretagne Musée du Faouët Le Faouët, 16 septembre 2023, Le Faouët.

– Samedi 16 et dimanche 17 septembre : les 2 derniers jours de l’exposition temporaire « Un collectionneur sur les traces des peintres en Bretagne »

Cette exposition propose un voyage en Bretagne à travers la collection d’un homme passionné de peinture. Constitué petit à petit au gré de ses coups de cœur et de ses rencontres, cet ensemble trouve écho dans les paysages de Bretagne, notamment maritimes. Sensible aux œuvres de ses contemporains comme Roger Bezombes, Jean-Jacques Morvan, Georges Rohner, René Quéré et d’autres, notre collectionneur remonte le temps pour enrichir son fonds avec la représentation d’une Bretagne plus ancienne, sous le regard de peintres comme Fernand Le Gout-Gérard, Henri Barnoin, Henri Rivière, Hervé-Mathé, Pierre de Belay, Adolphe Beaufrère, etc. Près d’une centaine d’œuvres nous plonge dans une balade artistique sur les traces de ces soixante peintres.

– Dimanche 17 septembre, à 15h : causerie avec Roland Bouëxel

Nous ne pouvions pas achever cette expostion sans mettre une dernière fois les collectionneurs à l’honneur. Pour ce dernier jour d’ouverture, le musée recevra Roland Bouëxel, collecteur de mémoires, photographe et auteur de nombreux ouvrages sur le pays du Faouët et les artistes qui l’ont sillonné. Il viendra nous parler de son expérience de collectionneur et de l’origine de cette passion.

Musée du Faouët 1, rue de Quimper, 56320, Le Faouët Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne 02 97 23 15 27 http://www.museedufaouet.fr Musée installé dans un ancien couvent d’Ursulines. La chapelle et le cloître ont été conservés et servent aujourd’hui de salle d’exposition Angle de la place des Halles (Direction Quimperlé).

Photogravure : ©Jean-Yves Mercy, Abers studio / Graphisme : ©Mikigraphie