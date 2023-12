Vacances aux musées : « Le petit archéologue » au Musée du Donjon à Niort Musée du Donjon Niort, 1 décembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Découvre l’archéologie en te mettant dans la peau d’un véritable archéologue et en reproduisant, outils en main, les gestes et techniques du métier.

Le 04/01/2024, 15h pour les 6-8 ans

Le 05/01/2024, 15h pour les 9-11 ans

Tarifs :

– 6 € /enfant, goûter compris.

2024-01-04

Musée du Donjon Quai de la Préfecture

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover archaeology by putting yourself in the shoes of a real archaeologist and reproducing, with tools in hand, the gestures and techniques of the trade.

04/01/2024, 3pm for 6-8 year-olds

05/01/2024, 3pm for 9-11 year-olds

Price :

– 6? /child, snack included

Descubra la arqueología poniéndose en la piel de un verdadero arqueólogo y reproduciendo, con las herramientas en la mano, los gestos y las técnicas del oficio.

04/01/2024, 15 h para 6-8 años

05/01/2024, 15 h para los niños de 9 a 11 años

Precio :

– 6? por niño, merienda incluida

Entdecke die Archäologie, indem du in die Rolle eines echten Archäologen schlüpfst und mit Werkzeugen in der Hand die Gesten und Techniken des Berufs nachvollziehst.

Am 04.01.2024, 15 Uhr für 6-8-Jährige

05.01.2024, 15 Uhr für 9- bis 11-Jährige

Preise:

– 6? /Kind, inklusive Snacks

