Vacances aux musées : Halloween en famille Musée du Donjon Niort, 31 octobre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Mets ton plus beau costume pour une journée effrayante au Donjon : ateliers créatifs, photobooth, livret avec bonbons à la clé et bien sûr le retour de Cornelia la sorcière terriblement déjantée !

Sur réservation ici : https://boutique-musees.niortagglo.fr/animations/animations-pour-les-enfants-au-musee-du-donjon.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 13:00:00. EUR.

Musée du Donjon Rue du Guesclin

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Put on your best costume for a scary day at the Donjon: creative workshops, photobooth, booklet with sweets and, of course, the return of Cornelia the wicked witch!

Ponte tu mejor disfraz para pasar un día de miedo en la Torre del Homenaje, con talleres creativos, un photobooth, un librito con dulces y, por supuesto, ¡el regreso de Cornelia, la bruja chiflada!

Zieh dein bestes Kostüm an für einen gruseligen Tag im Dungeon: kreative Workshops, Photobooth, ein Heft mit Süßigkeiten und natürlich die Rückkehr von Cornelia, der schrecklich verrückten Hexe!

