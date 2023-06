Découvrez le donjon de Niort Musée du Donjon Niort Niort Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Niort Découvrez le donjon de Niort Musée du Donjon Niort, 16 septembre 2023, Niort. Découvrez le donjon de Niort 16 et 17 septembre Musée du Donjon Gratuit. Entrée libre. Laissez-vous tenter par une découverte du donjon à travers l’évolution de son architecture.

Depuis son édification au XIIe siècle, le donjon n’a cessé de s’adapter à son époque.

Citadelle militaire, logement, prison ou encore musée, chaque page de l’histoire a laissé sa trace. Musée du Donjon Rue du Guesclin, 79000 Niort Niort 79000 Centre Ville Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 28 14 28 http://www.niortagglo.fr/fr/sortir-visiter/patrimoine-et-musees/ Témoin de l’histoire de Niort et de son territoire communautaire, édifice emblématique de la ville de Niort, le Donjon est le dernier témoin d’un ensemble fortifié de grande importance comprenant notamment une enceinte de ville de près de 2 700 mètres. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

