Nuit des musées : au musée du Donjon Musée du donjon, 13 mai 2023, Niort. Nuit des musées : au musée du Donjon Samedi 13 mai, 19h00 Musée du donjon Entrée libre Le temps d’une nuit, à partir du coucher du soleil, les musées de Niort Agglo ouvrent gratuitement leurs portes pour vous offrir une expérience conviviale et ludique.

Au Musée du Donjon

Des visites extérieures du Donjon pour mieux appréhender son architecture défensive et comprendre sa place dans la ville (sur réservation). Les coups de coeur des équipes des musées s’installent cette année au Donjon. Ce qui nous paraît anodin peut revêtir une valeur particulière selon l’oeil qui le capte… Musée du donjon Rue du Guesclin, Niort, Deux Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 28 14 28 http://www.agglo-niort.fr http://twitter.com/NiortAgglo?lang=fr [{« type »: « link », « value »: « https://boutique-musees.niortagglo.fr/evenement »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 28 14 28 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@agglo-niort.fr »}] Le Donjon de Niort, témoin de l’histoire de Niort et de son territoire communautaire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

