Entrée gratuite aux musées du Donjon et Bernard d’Agesci à Niort Musée du Donjon et Bernard d’Agesci Niort, 3 septembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Tous les 1er dimanche du mois, les musées du Donjon et Bernard d’Agesci sont gratuits pour tous !

Horaires d’ouverture du dimanche :

Musée du Donjon : 14h00 à 18h00 du 1er octobre au 31 mai /14h00 à 19h00 du 1er juin au 30 septembre

Musée Bernard d’Agesci : 14h00 à 18h00 du 1er octobre au 31 mai / 14h00 à 19h00 du 1er juin au 30 septembre.

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . .

Musée du Donjon et Bernard d’Agesci

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Every 1st Sunday of the month, the Donjon and Bernard d?Agesci museums are free for all!

Sunday opening times:

Musée du Donjon: 2:00 pm to 6:00 pm from October 1 to May 31 / 2:00 pm to 7:00 pm from June 1 to September 30

Musée Bernard d?Agesci: 2:00 pm to 6:00 pm from October 1 to May 31 / 2:00 pm to 7:00 pm from June 1 to September 30

Todos los primeros domingos de mes, los museos Donjon y Bernard d’Agesci son gratuitos

Horario de apertura los domingos:

Museo del Donjon: de 14:00 a 18:00 h del 1 de octubre al 31 de mayo / de 14:00 a 19:00 h del 1 de junio al 30 de septiembre

Museo Bernard d’Agesci: de 14:00 a 18:00 h del 1 de octubre al 31 de mayo / de 14:00 a 19:00 h del 1 de junio al 30 de septiembre

An jedem 1. Sonntag im Monat ist der Eintritt in die Museen Donjon und Bernard d’Agesci für alle kostenlos!

Öffnungszeiten am Sonntag :

Musée du Donjon: 14:00 bis 18:00 Uhr vom 1. Oktober bis 31. Mai /14:00 bis 19:00 Uhr vom 1. Juni bis 30. September

Museum Bernard d’Agesci: 14:00 bis 18:00 Uhr vom 1. Oktober bis 31. Mai / 14:00 bis 19:00 Uhr vom 1. Juni bis 30. September

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Niort Marais Poitevin