Yvelines Interludes musicaux Musée du Domaine royal de Marly Marly-le-Roi, 13 mai 2023, Marly-le-Roi. Interludes musicaux Samedi 13 mai, 20h00 Musée du Domaine royal de Marly Entrée libre Les musiciens des classes de guitare, de clavecin, de traverso et de flûte à bec du Conservatoire Roger Bourdin de Marly-le-Roi plongent les visiteurs dans la musique du Grand Siècle.

Avec des œuvres de compositeurs anglais, espagnol, italien, allemand et français.

Le musée du Domaine royal de Marly présente l'histoire du château de Marly, conçu et créé par Louis XIV.

Ce château-jardin fut admiré de toute l’Europe tout comme sa 8e merveille du monde, la machine de Marly qui alimentait les fontaines des jardins.

Seuls quelques privilégiés sont invités à partager le quotidien du roi durant des séjours dénommés des Marlys. Les usages de Marly sont différents de Versailles.

Cette résidence de chasse disparaît au début du XIXe siècle. Présence d’un parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

