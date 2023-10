Visite libre du Musée du Dolder Musée du dolder Riquewihr, 13 mai 2023, Riquewihr.

Visite libre du Musée du Dolder Samedi 13 mai, 19h00 Musée du dolder Entrée libre

Découvrez le Dolder, monument emblématique de Riquewihr daté de 1291. Accédez au Musée (classé Musée de France) qui occupe les quatre niveaux accessibles au public et qui est consacré à la cité fortifiée au Moyen Âge et à son évolution du XIIIe au XVIIe siècle. Vous verrez comment les habitants se sont protégés au fil des siècles contre les assailllants et contre le feu.

Musée du dolder 57 rue du Général de Gaulle, Riquewihr, Haut-Rhin, Grand Est Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est 03 89 58 44 08 http://www.musee-riquewihr.fr Installé dans le beffroi de la cité (Dolder – 1291), le musée donne un aperçu sur le développement de la cité rurale fortifiée et son évolution du XIIIe au XVIIe siècle (remparts, chemin de ronde, armes d’époque, guetteurs, veilleurs de nuit, portiers…).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

